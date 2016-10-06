Акции Twitter резко подешевели на фоне новых данных о покупке компании
11:01, 06 октября 2016Фондовый рынок
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СМИ сообщили, что Google и Disney не планируют делать предложение по покупке Twitter, Apple также вряд ли будет участвовать в сделке.
Иллюстрация REUTERS
Акции Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 9% — до $22,58 за акцию, следует из данных биржи, передает RNS.
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Ранее издание Recode со ссылкой на источники сообщило, что Google и Disney не планируют делать предложение по покупке Twitter. Источники издания также сообщили, что Apple также вряд ли будет участвовать в сделке.
В покупке Twitter могут быть заинтересованы компании Salesforce, Microsoft и Verizon. Стоимость социальной сети Twitter, по подсчетам Bloomberg, составляет $16,7 млрд.
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