Гройсман рассчитывает на успех повторной приватизации Одесского припортового завода

Кабинет министров Украины рассчитывает на успех повторной приватизации Одесского припортового завода - второго по величине производителя аммиака и карбамида и третьего производителя азотных удобрений в Украине, запланированной ориентировочно на ноябрь текущего года.

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Об этом журналистам сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что неудачу первого конкурса, проведенного в июле, нельзя расценивать как провал продажи актива. «Мы получили оценку экспертов. Ждем предложений по следующему туру конкурса. Думаю, он будет успешным. И ту цену, которую подаст Фонд госимущества, мы и подадим как стартовую. И главное, чтобы конечная цена (продажи завода - УНИАН) была рыночной и адекватной», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ОПЗ вошел в перечень приватизации в 2015 году и готовился к продаже в первой половине 2016 года. 18 июля состоялся конкурс по продаже 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.). Однако конкурс был сорван из-за отсутствия заявок. Одной из причин этого в фонде называли завышенную стартовую цену.

Позднее Кабинет министров поддержал предложенные Фондом государственного имущества Украины изменения методики оценки, внедрение которых позволяет снизить стартовую цену 99,6% акций Одесского припортового завода для повторной приватизации.