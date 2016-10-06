США ожидают повторной приватизации ОПЗ на рыночных условиях - посол

США ожидают повторной приватизации Одесского припортового завода и рассчитывают, что конкурс пройдет на рыночных условиях и позволит разорвать многолетние коррупционные связи, существовавшие в государственном секторе экономики.

Об этом сказала Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович в ходе Киевского международного форума.

"Мы ожидаем нового аукциона по ОПЗ в ближайшие недели на рыночных условиях, - сказала посол. - Это будет не только возможность получить доходы в бюджет, но и возможность разорвать коррупционные связи, существовавшие между государством и государственными компаниями".

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман также отмечал, что Кабинет министров Украины рассчитывает на успех повторной приватизации Одесского припортового завода - второго по величине производителя аммиака и карбамида и третьего производителя азотных удобрений в Украине, запланированной ориентировочно на ноябрь текущего года.

ОПЗ вошел в перечень приватизации в 2015 году и готовился к продаже в первой половине 2016 года. 18 июля состоялся конкурс по продаже 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов долларов). Однако конкурс был сорван из-за отсутствия заявок. Одной из причин этого в фонде называли завышенную стартовую цену.

Позднее Кабинет министров поддержал предложенные Фондом государственного имущества Украины изменения методики оценки, внедрение которых позволяет снизить стартовую цену 99,6% акций Одесского припортового завода для повторной приватизации.