Фонд гарантирования хочет вернуть потери в Крыму и зоне АТО на 50 миллиардов через суды

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает потери неплатежеспособных банков в своем управлении в оккупированном Крыму и зоне проведения антитеррористической операции в 50 миллиардов гривень и намерен бороться за возврат этих активов через суды.

Об этом сообщил директор юридического департамента Фонда гарантирования вкладов физлиц Виктор Новиков в интервью УНИАН.

"В зоне АТО и в Крыму неплатежеспособные банки потеряли 50 миллиардов гривень. Это кредиты, которые не обслуживаются", - сказал Новиков.

Он напомнил, что еще в период его работы в Национальном банке юридический департамент НБУ передавал в Министерство юстиции материалы по всем банкам, которые понесли потери в Крыму, чтобы заявить иск от имени государства.

"Некоторые банки самостоятельно обратились в международные судебные институты. Например, "ПриватБанк" и "Ощадбанк". Думаю, что и Фонду нужно будет самостоятельно инициировать эти иски в перспективе. После выбора юридических компаний мы определим стратегию защиты этих активов", - добавил Новиков.

В то же время, он сообщил, что Фонд пытается продавать активы, расположенные в Крыму, в том числе недвижимость.

"Закон позволяет это делать. Мы не признаем никаких правовых актов, принятых Россией по Крыму, относительно прав собственности на полуострове, в том числе о национализации собственности субъектов хозяйствования Украины. Но если есть активы, которые находятся в собственности банков, то главное - соблюсти требования украинского законодательства при их продаже", - добавил Новиков.

Он пояснил, что согласно законам Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" и "О создании свободной экономической зоны Крым", купля-продажа недвижимости на оккупированной территории осуществляется в соответствии с законодательством Украины за пределами этой территории. При этом, в течение срока оккупации передача права собственности на объекты, расположенные на оккупированной территории, подлежит регистрации на другой территории Украины.

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"На Донбассе есть определенные особенности, связанные с регистрацией, нотариальным заверением. Такие операции проводятся на контролируемых территориях. Фонд может продавать, но не может контролировать эти объекты, что негативно влияет на их стоимость", - отметил Новиков.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.

Балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда составляет 448 миллиардов гривень, при этом оценочная стоимость этих активов в 4,5 раза ниже, что обусловлено произошедшей девальвацией гривни и низким качеством активов. 80% активов неплатежеспособных банков представлены кредитами, обслуживание которых преимущественно прекращается с введением в банк временной администрации.

Ранее фонд озвучивал планы выручить от продажи активов банков-банкротов в текущем году 7,5 миллиарда гривень.