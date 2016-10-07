Кабмин обещает максимально быстро подготовить ОПЗ к повторной приватизации

Кабинет министров Украины готов в кратчайшие сроки утвердить стартовую цену и условия повторной приватизации Одесского припортового завода и ждет соответствующих предложений от Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сказал премьер-министр Украины в ходе поездки по предприятиям Киевской области.

"Мы ждем предложений от Фонда госимущества", - сказал Гройсман.

При этом он напомнил, что продажа актива должна пройти до конца года на максимально прозрачных, рыночных условиях.

"Мы хотим, чтобы в этом году состоялся открытый и публичный аукцион по продаже этого завода", - сказал премьер.

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Как сообщал УНИАН, ОПЗ вошел в перечень приватизации в 2015 году и готовился к продаже в первой половине 2016 года. 18 июля состоялся конкурс по продаже 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов долларов). Однако конкурс был сорван из-за отсутствия заявок. Одной из причин этого в фонде называли завышенную стартовую цену.

Позднее Кабинет министров поддержал предложенные Фондом государственного имущества Украины изменения методики оценки, внедрение которых позволяет снизить стартовую цену 99,6% акций Одесского припортового завода для повторной приватизации. Стартовая цена ОПЗ может составить 150 миллионов долларов.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.