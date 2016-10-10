Акции Samsung снижаются на информации о приостановке производства Note 7

Стоимость акций южнокорейской компании Samsung снижается после информации о том, что компания приостанавливает производство Galaxy Note 7.

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В ходе торгов на Сеульской фондовой бирже цена на акции снизилась на 2,05% — до 1,68 млн вон, передает RNS.

Акции Samsung успели вернуться к росту после падения на 13% в результате отзыва смартфонов. Тогда компания за день потеряла $22 млрд капитализации. В пятницу, 7 октября, стоимость акций даже достигла рекордного максимума, за год они подорожали на 30%. Сегодня бумаги начали дешеветь.

Первым о том, что Samsung приостановила производство Galaxy Note 7, написал «Ренхап» со ссылкой на источники. По данным источника «Ренхап», решение об остановке производства было принято компанией совместно с властями Китая и США, решение касается завода во Вьетнаме, который занимается международными поставками.

Рыночная капитализация компании составляет 263,1 трлн вон ($235 млрд).