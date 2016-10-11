В Фонде госимущества сообщили условия приватизации облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начнет приватизацию госпакетов акций облэнерго после утверждения Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), стимулирующего тарифообразования на рынке электроэнергии.

Об этом в ходе круглого стола сообщил глава фонда Игорь Билоус.

Фонд госимущества ранее планировал начать продажу госпакетов акций "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго" с октября этого года.

"Как только будут RAB-тарифы (стимулирующие тарифы – УНИАН), мы можем сразу же на следующий день объявить приватизацию облэнерго", - сказал он.

По словам Билоуса, многие потенциальные покупатели облэнерго интересуются внедрением стимулирующих тарифов, так как это позволит им планировать инвестиции в энергокомпании на несколько лет вперед.

Глава фонда также сообщил, что стартовая цена шести приватизируемых облэнерго будет колебаться от 10 миллионов долларов до 60 миллионов долларов. При этом Билоус отметил, что важна не цена покупки компании, а инвестиции, которые покупатели в них вложат.

"Я общался с одним из инвесторов из Канады. Он рассматривает инвестиции в три облэнерго в размере более 1 миллиарда долларов … Нам важно не продать, а получить инвестиции в будущем", - отметил глава ФГИУ.

В свою очередь, присутствующий на круглом столе глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк также отметил, что стимулирующее тарифообразование является предпосылкой для эффективной приватизации энергокомпаний.

Читайте такжеФонд госимущества начал подготовку к приватизации двух ТЭЦ и семи облэнерго

Как сообщал УНИАН, интерес к облэнерго проявляли более 15 инвесторов, в частности, из Индии, Венгрии, Австрии, Польши и США.

Глава ФГИУ неоднократно отмечал, что обновление энергетического законодательства в Украине будет способствовать увеличению спроса на аукционах по приватизации госпакетов акций облэнерго.

Верховная Рада 22 сентября приняла закон о независимости Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и одобрила в первом чтении законопроект о рынке электроэнергии, который предусматривает введение более конкурентных отношений в этой сфере.

Справка УНИАН. Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять с из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.