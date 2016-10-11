Фонд госимущества перенес повторную приватизацию Одесского припортового завода

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) решил провести приватизацию 99,6% акций крупного химического предприятия Одесского припортового завода (ОПЗ) в начале декабря, хотя раньше планировал аукцион на ноябрь.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Фонда госимущества Игорь Билоус.

«Мы готовим конкурсную комиссию на конец этой недели и подаем документы в Кабинет министров на следующей неделе. В первой декаде декабря продаем ОПЗ», - сказал он.

Билоус также подтвердил наличие заинтересованности иностранных инвесторов в покупке завода.

Как сообщал УНИАН, главным объектом для приватизации в этом году является 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода. При этом запланированный на 26 июля конкурс по продаже госпакета акций предприятия с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.) не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

В фонде сообщили, что начальная цена объекта может снизиться до 150 млн долл. для привлечения большего круга инвесторов. При этом Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составлять около 400 млн долл.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.