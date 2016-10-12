Фонд госимущества в ноябре проведет аукционы по продаже двух ГЭС

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 22 и 24 ноября проведет аукционы по продаже Мигеевской и Константиновской гидроэлектростанций (обе - Николаевская обл.) с начальной ценой 10,9 млн грн и 13,8 млн грн соответственно. Об этом сообщается в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

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В ФГИУ отметили, что на данный момент Мигеевская ГЭС не работает, поэтому одним из условий ее продажи является ее запуск.

Также, согласно условиям приватизации, покупатель должен будет в течение как минимум 5 лет производить электроэнергию на станциях, не допускать возникновения новой задолженности перед бюджетом и сотрудниками. Также инвестору запрещено в течение полугода увольнять работников гидроэлектростанций.

Для участия в конкурсе по покупке Мигеевской ГЭС покупатель должен будет оплатить задаток в размере 1,1 млн грн и подать заявку до 14 ноября, для участия в аукционе по приобретению Константиновской ГЭС – уплатить 1,4 млн грн задатка и подать заявку до 16 ноября.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Кабинет министров обнародовал перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах, включающий более 10 морских и речных торговых портов, порядка 20 шахт, более 10 энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний.

В данный список вошли, в частности, единые имущественные комплексы Константиновской, Первомайской, Мигеевской гидроэлектростанций.

Мигеевская и Константиновская ГЭС входят в состав структуры энергоснабжения «Николаевоблэнерго», 70% акций которой Фонд госимущества намерен выставить на продажу этой осенью.