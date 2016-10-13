Срок санкций против "дочки" российского "Банка Москвы" истек - Нацкомиссия по ценным бумагам

«БМ Банк», владельцем которого является российский «Банк Москвы», получил возможность проводить операции со своими ценными бумагами после того, как 29 сентября закончился годичный срок санкций Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщила УНИАН пресс-служба комиссии.

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«Срок решения НКЦБФР (об остановке внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг – УНИАН) закончился, учет ценных бумаг банка автоматически возобновлен», - отметила пресс-служба, добавив, что для продления санкций необходимо решение Совета национальной безопасности и обороны.

Возобновление учета ценных бумаг позволит банку выкупить или сделать дополнительный выпуск своих акций.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам 29 сентября 2015 года приняла решение об остановке внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг «БМ Банка», что означало запрет на проведение любых операций с акциями банка.

«БМ Банк» работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.