Минюст хвалит "антирейдерский закон": поднимет Украину в рейтинге по защите прав собственности

Принятый Верховной Радой «антирейдерский закон» позволит Украине подняться на 40 пунктов в международном рейтинге по правам собственности, тогда как сейчас она занимает 115-ю позицию из 128.

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Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра юстиции по вопросам регистрации Павел Мороз, который принимал участие в разработке документа.

«С принятием этого закона, я уверен, Украина в рейтинге в сфере защиты прав собственности поднимется на 40 пунктов минимум», - сказал он.

Мороз добавил, что этот показатель очень важен для иностранных инвесторов, поскольку показывает возможность безопасного вложения средств в страну.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября приняла за основу и в целом разработанный при участии Министерства юстиции «антирейдерский закон».

Основными нововведениями закона являются внедрение нотариального заверения подписей главы и секретаря общего собрания компании при регистрации изменений юрлица; нотариального заверения подписей на уставных документах, распределяющем балансе, заявлениях о выходе из общества; уголовной ответственности регистраторов за неправомерные действия при перерегистрации собственности.

Украина заняла 115-е место среди 128 стран в общемировом рейтинге защиты прав собственности, опустившись сразу на 8 позиций по сравнению с результатами прошлого года.