Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России

Об этом говорится в сообщении агентства, пишет ТАСС.

При этом Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-".

"Россия вела последовательную и надежную политику реагирования на резкое падение цен на нефть", - объясняет агентство свое решение. Также отмечается гибкий валютный курс и поддержка финансового сектора.

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Предыдущий пересмотр российского рейтинга агентством Fitch произошел 15 апреля. Тогда рейтинг РФ был подтвержден на прежнем инвестиционном уровне BBB- с "негативным" прогнозом.

При этом Fitch остается единственным из тройки основных международных рейтинговых агентств, которое до сих пор сохраняет рейтинг российских гособлигаций на инвестиционном уровне.

Агентства Moody's и S&P в настоящее время классифицируют рейтинг РФ как спекулятивный. При этом агентство S&P в сентябре повысило прогноз по российским рейтингам до "стабильного" с "негативного". Тогда S&P объясняло свое решение тем, что влияние внешних рисков на экономику страны несколько снизилось, и Россия продолжает приспосабливаться к двойному внешнему шоку со стороны низких цен на нефть и санкций США и ЕС.