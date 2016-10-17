Фонд госимущества перенес приватизацию четырех облэнерго на декабрь

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес приватизацию госпакетов акций "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Тернопольоблэнерго" и "Харькооблэнерго" на декабрь этого года, тогда как раньше приватизация этих энергокомпаний планировалась на ноябрь.

Об этом сообщается на сайте ФГИУ.

Также в фонде сообщили, что приватизация 60% акций "Запорожьеоблэнерго" и 71% акций "Черкассыоблэнерго" запланирована на январь и февраль 2017 года соответственно.

Кроме того, Фонд госимущества рассчитывает провести приватизацию 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в мае-июне следующего года.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества намеревался начать приватизацию госпакетов акций облэнерго после утверждения Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, стимулирующего тарифообразования на рынке электроэнергии.

Фонд госимущества ранее планировал объявлять продажу 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго", 60,2% "Запорожьеоблэнерго" и 71% "Черкассыоблэнерго" с октября этого года.

По словам главы фонда Игоря Билоуса, интерес к покупке облэнерго проявили более 15 инвесторов, в частности, из Индии, Венгрии, Австрии, Польши и США.