Кабмин намерен 19 октября утвердить условия повторной приватизации ОПЗ

Кабинет министров Украины намерен на своем заседании в среду, 19 октября, утвердить условия повторной приватизации Одесского припортового завода.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями деловых кругов Франции.

Встреча состоялась накануне украинско-французского делового форума, который пройдет в Париже 27-28 октября.

"На заседании в среду правительство примет решение о начале приватизации ОПЗ, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Будем благодарны, если французский бизнес примет участие в приватизации этого завода. Я гарантирую, что будет открытая, публичная и конкурентная приватизация".

Премьер напомнил, что в Украине насчитывается 3,8 тысячи государственных предприятий, которые давно нуждаются в продаже.

"Сотня, возможно две, - стратегически важные, все остальные должны быть проданы", - сказал Гройсман, добавив, что на государственных компаниях, которые не подлежат продаже, будет сменен менеджмент.

Читайте такжеКабмин обещает максимально быстро подготовить ОПЗ к повторной приватизации

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОПЗ является главным госактивом, который должен быть продан в текущем году. На продажу выставляются 99,6% акций предприятия.

ОПЗ вошел в перечень приватизации в 2015 году и готовился к продаже в первой половине 2016 года. 18 июля состоялся конкурс по продаже 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов долларов). Однако он был сорван из-за отсутствия заявок. Одной из причин этого в фонде называли завышенную стартовую цену.

Позднее Кабинет министров поддержал предложенные Фондом государственного имущества Украины изменения методики оценки, внедрение которых позволяет снизить стартовую цену 99,6% акций Одесского припортового завода для повторной приватизации. Стартовая цена ОПЗ может составить 150 миллионов долларов.