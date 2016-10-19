Фонд госимущества назвал дату повторного конкурса по продаже ОПЗ

Фонд государственного имущества рассчитывает провести повторный конкурс по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ) ориентировочно 15 декабря и установить стартовую цену пакета акций на уровне 5,16 миллиарда гривень, сообщил журналистам глава Фонда Игорь Билоус.

При этом он уточнил, что условия продажи должны быть утверждены на сегодняшнем заседании правительства.

"Рассчитываем на 15 декабря. Но сейчас идут очень непростые переговоры, все ждут, какие мы примем решения", - сказал Билоус.

Он также уточнил, что в числе потенциальных покупателей - только иностранные компании.

"Наших нет совсем. Посмотрим, предсказать будущее я пока не могу, - сказал Билоус. - Мы откорректировали цену на уровне 5,16 миллиарда гривень. Но давайте ее примем, а потом будем комментировать".

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Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОПЗ является главным госактивом, который должен быть продан в текущем году. ОПЗ вошел в перечень приватизации в 2015 году и готовился к продаже в первой половине 2016 года. 18 июля состоялся конкурс по продаже 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов долларов). Однако он был сорван из-за отсутствия заявок. Одной из причин этого в фонде называли завышенную стартовую цену.