Кабмин утвердил условия повторной продажи ОПЗ со стартовой ценой 5,16 миллиарда

Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ) со стартовой ценой пакета акций 5,16 миллиарда гривень (около 200 миллионов долларов). Соответствующее решение принято в среду в ходе заседания правительства.

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что указанная цена является стартовой и окончательную стоимость предприятия покажут торги.

"Только рынок может определить цену… Как вы помните, раньше украинский эксперт оценил завод в очень большую сумму, мы были вынуждены согласиться с такой оценкой. А рынок показал, что эта цена была завышенной", - сказал Гройсман, добавив, что результаты работы оценщика должны быть объектом для рассмотрения правоохранительными органами, так его действия могли привести к убыткам государства.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян высказал мнение, что еще более низкая стартовая цена может привлечь большее количество покупателей, которые будут активно торговаться.

"Если, к примеру, мы начнем с 2,5 миллиарда гривень, то можем дойти и до 7 миллиардов гривень или до 10 миллиардов гривень, если будет конкуренция. Но при начале торгов с 5 миллиардов гривень могут быть некоторые проблемы", - сказал Омелян.

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус согласился с мнением, что начинать лучше с более низкой стартовой цены, отметив при этом, что предложенная начальная цена ОПЗ в 5,16 миллиарда гривень является оптимальной.

По словам Билоуса, спрос на завод оценивается как среднеактивный, но он должен оживиться в связи с утверждением новых условий приватизации.

Кроме того, одним из условий приватизации предприятия является погашение покупателем долга перед "Нафтогазом Украины" за поставки газа на ОПЗ до конца 2016 года.

Также в конкурсе должны участвовать как минимум два покупателя, один из которых должен быть нерезидентом Украины, в противном случае конкурс будет признан несостоявшимся.

Продолжительность процедуры приватизации ОПЗ была продлена до 7 января 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, главным объектом приватизации в этом году является 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода, конкурс по продаже которого должен состояться 15 декабря этого года. При этом запланированный на 26 июля конкурс по продаже госпакета акций предприятия с начальной ценой в 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов долларов) не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

Ранее в фонде сообщили, что начальная цена объекта может снизиться до 150 миллионов долларов для привлечения большего круга инвесторов. При этом Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составить около 400 миллионов долларов.

Покупкой завода интересовалось 4 инвестора из США, Омана, Турции и Египта.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.