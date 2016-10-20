Фонд госимущества хочет до конца месяца объявить повторный конкурс по продаже ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в конце октября объявить в официальном издании "Ведомости приватизации" повторный конкурс по приватизации 99,6% акций крупного химического предприятия Одесского припортового завода со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень.

Об этом глава фонда Игорь Билоус сообщил на встрече с журналистами.

"Думаю, что напечатаем объявление на следующей неделе... Выставим на аукцион завод 12-15 декабря", - сказал он.

По словам Билоуса, к конкурсу проявляют интерес 4-5 инвесторов, в частности из США, Омана, Турции и Восточной Европы.

Читайте такжеГройсман рассчитывает на успех повторной приватизации Одесского припортового завода

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации 99,6% акций Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 миллиарда гривень (около 200 миллионов долларов).

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.