Договоренности с МВФ не предполагают продажи стратегических предприятий – Кабмин

Украина в рамках продолжения программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, не планирует приватизацию стратегических активов, поскольку такого требования МВФ не выдвигал.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Кабинета министров Украины в Twitter.

"В договоренностях с МВФ нет новых обязательств по приватизации, кроме тех, которые ранее были запланированы Фондом государственного имущества", - сказано в сообщении.

Ранее в правительстве опровергли информацию о планах по полному упразднению упрощенной системы налогообложения, повышению пенсионного возраста и немедленному введению рынка земли, уточнив при этом, что таких требований МВФ к Украине не выдвигал. В правительстве подчеркнули, что к концу года Украина должна представить МВФ модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенную систему налогообложения для юридических лиц. Модели решений должны быть широко обсуждены в обществе.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года – после более чем годичного перерыва. Совет директоров фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 миллиард долларов. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 миллиарда долларов.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 миллиарда долларов. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с фондом. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

В начале сентября Кабинет министров Украины обнародовал перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Он включает более 10 морских и речных торговых портов, около 20 шахт, более 10 энергогенерирующих и энергораспределительных компаний, а также Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), завод "Электротяжмаш", Одесский припортовый завод, предприятие "Сумыхимпром" и госпредприятие "Турбоатом".

По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, приватизация, которую планируется провести в Украине в ближайшие годы, должна стать основной инвестицией в создание национального продукта.