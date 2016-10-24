Бюджет за 9 месяцев получил от приватизации всего 73 миллиона от ожидаемых 17 миллиардов на конец года

Об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

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Также сообщается, что центральное и региональные управления Фонда госимущества за отчетный период продали 91 объект государственной собственности (в том числе в сентябре – 9) и 210 объектов коммунальной собственности (в сентябре – 24).

В сентябре ФГИУ через фондовые биржи выставил 3 пакета акций предприятий общей номинальной стоимостью 121 млн грн. В прошлом месяце фонд на площадках организаторов торгов не продал ни одного пакета акций.

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ планирует направить в бюджет 17,1 млрд грн.

Главным объектом для приватизации в этом году является 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода. Фонд госимущества планирует в конце октября объявить в официальном издании "Ведомости приватизации" повторный конкурс по приватизации данного предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн.

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 млн грн, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.