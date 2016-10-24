С начала года аренда госимущества принесла бюджету 771 миллион гривень

Поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности по итогам января-сентября 2016 года снизились на 13% - до 771 миллиона гривень с 886,4 миллиона гривень за аналогичный период 2015 года.

Об этом сообщается в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В сентябре фонд перечислил от аренды госимущества 84,1 миллиона гривень.

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При этом ФГИУ за 9 месяцев перевыполнил плановое задание на этот год по перечислению поступлений от аренды госсобственности на 25,4%, или на 156 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2015 году перечислил в государственный бюджет 1,21 миллиарда гривень от аренды государственной собственности, что на 23,1% больше показателя 2014 года и в 2,2 раза превышает показатель годового плана прошлого года.

В 2016 году фонд должен был перечислить в государственный бюджет от аренды госсобственности 615 миллионов гривень.