Фонд гарантирования продаст кредиты на балансе "Имэксбанка", обеспеченные спортбазой в Одессе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 ноября проведет аукцион по продаже кредитов на балансе ликвидируемого «Имэксбанка» общей задолженностью 565,23 млн грн.

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Как сообщается на сайте фонда, в залоге по кредитам находится учебно-спортивная база футбольного клуба в Одессе. На территории базы два стандартных футбольных поля, административное здание с учебным классом, жилыми комнатами и раздевалками.

Кроме того, в залоге акции Ильичевского завода железобетонных конструкций и корпоративные права на агрофирму «Августовка».

По информации фонда, кредиты выставляются на торги впервые, а стартовая цена лота составляет 51,30 млн грн.

Также сообщается, что электронные торги пройдут с 10:00 до 11:00 25 ноября на площадке товарной биржи КМФБ, а конечный срок приема заявок на участие в торгах – до 16:00 24 ноября.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Имэксбанк» 27 января 2015 года на основании решения Национального банка о признании банка неплатежеспособным. С 27 мая фонд начал процедуру ликвидации банка.

«Имэксбанк» (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады Леониду Климову (группа «Видродження»), который входит в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.