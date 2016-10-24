Китай впервые обошел США по темпам приобретения активов за рубежом

Китай — вторая по величине экономика в мире — впервые обошел США по темпам приобретения иностранных активов. По состоянию на середину октября 2016 года китайские компании инвестировали в зарубежные компании $206,6 млрд, что на 212% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Объем M&A-сделок, заключенных американскими компаниями за рубежом за аналогичный период, составил $179,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное исследование.

Среди крупнейших сделок за этот год: поглощение швейцарской химической компании Syngenta китайской государственной химической компанией ChemChina за $43 млрд. Эта сделка стала крупнейшей в истории покупкой иностранного актива китайской компанией. Также китайский Tencent Holdings купил финского разработчика мобильных игр Supercell за $8,6 млрд, а 23 сентября было объявлено о покупке китайской инвесткомпанией Oceanwide Holdings Group американской страховой компании Genworth Financial за $2,7 млрд.

Наибольшее количество активов, приобретенных китайскими инвесторами в 2016 году, находится в Европе, где объем сделок M&A с участием китайских компаний превысил $70 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg.

Вторым по популярности регионом стала Северная Америка, в активы которой китайские инвесторы в этом году инвестировали около $60 млрд. Также спросом пользовались активы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где суммарная стоимость активов, приобретенных китайскими компаниями, превысила в этом году $50 млрд, передает RNS.

Из исследования Bloomberg следует, что в этом году китайские компании больше всего скупили зарубежных активов в сферах химической и автомобильной промышленности, а также в сфере здравоохранения. В химическую промышленность за рубежом китайские компании вложили $47,6 млрд, в автомобильную — $23,8 млрд, в здравоохранение — $22,7 млрд.