Венесуэла отсрочила срок погашения своего долга объемом почти $3 миллиарда

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA сумела провести успешный обмен облигаций с погашением в 2017 году на новые бумаги с погашением в 2020 году, сообщает Прайм со ссылкой на заявление компании.

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"Речь идет об облигациях на сумму почти 2,8 миллиарда долларов. Срок их погашения должен был наступить в апреле и ноябре 2017 года. Ранее PDVSA предупреждала, что в случае неудачи обмена ей будет сложно расплатиться с текущими долгами. Сумма обмененных акций составляет почти 39,5% всех облигаций, которые должны были быть оплачены в следующем году", - говорится в сообщении.

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.