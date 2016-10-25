Продажу активов банков-банкротов в системе ProZorro начнут через две недели

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начнет продажу активов неплатежеспособных банков с помощью системы "ProZorro. Продажи" через две недели, сообщила глава департамента консолидированных продаж и управления активами фонда Юлия Берещенко в ходе круглого стола в Киеве.

"Для первоначальных аукционов у нас период 21 день между объявлением и его началом, чтобы у рынка было время ознакомиться с активом. Для повторных аукционов это 10 рабочих дней. Поэтому мы увидим продажи после новой аккредитации уже в ближайшие две недели", - сказала Берещенко.

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По ее словам, первую статистику по объемам продаж c использованием новой системы можно будет увидеть уже в конце ноября.

Что касается эффекта от использования новой системы, то, как отметила Берещенко, Фонд гарантирования рассчитывает увидеть его сразу же после начала аукционов.

"Мы надеемся, что первые аукционы в системе ProZorro пройдут через две недели и мы не увидим жалоб, касающихся тех недостатков, которые мы хотели устранить при помощи этого проекта", - добавила она, отметив, что фонд получает многочисленные жалобы от покупателей активов по поводу манипулирования биржами в ходе торгов.

В итоге, как пояснила Берещенко, если новая система окажется эффективной и оправдает ожидания Фонда, то в дальнейшем возможен полный переход продаж на эту систему. «Система очень хорошая. Она должна поработать пару месяцев, потому что существуют вопросы, действительно ли эта система технически закрывает все проблемные стороны, которые мы видим сейчас при работе независимых площадок», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 4 октября провел первый публичный тестовый аукцион в рамках реализации пилотного проекта новой системы продажи активов ликвидируемых банков «ProZorro.Продажи».

Фонд гарантирования и общественная организация Transparency International Украина в начале сентября подписали официальный договор о взаимодействии по реализации пилотного проекта по продаже активов неплатежеспособных банков на принципах электронной системы публичных закупок Prozorro.

В июне Национальный банк Украины, Министерство экономического развития и торговли, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Transparency International Украина подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу построения в нашей стране прозрачной и эффективной системы реализации активов неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются.

Балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования вкладов составляет порядка 440 млрд грн. Фонд планирует выручить в результате управления активами этих банков в текущем году 7,5 млрд грн.