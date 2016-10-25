Fitch отозвало рейтинг компании Пинчука

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало долгосрочный кредитный рейтинг украинской трубно-колесной компании «Интерпайп», единственного производителя ж/д колес в Украине, по решению эмитента. Как отмечается в сообщении Fitch Ratings, рейтинг был зафиксирован на уровне «Ограниченный дефолт» (RD).

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«Компания («Интерпайп» - УНИАН) приняла решение прекратить участие в рейтинговом процессе. Таким образом, Fitch больше не будет иметь достаточной информации для поддержания рейтингов компании. Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ», - говорится в сообщении.

Fitch Ratings присвоило компании «Интерпайп» рейтинг «RD» 29 октября 2015 года.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником актива является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.