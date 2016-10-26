S&P понизило рейтинг нефтяной госкомпании Венесуэлы до выборочного дефолта

Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA до выборочного дефолта SD с уровня СС, говорится в сообщении агентства, передает Прайм.

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Причиной понижения стал тот факт, что агентство рассматривает проведенный недавно обмен облигаций компании с погашением в 2017 году на новые бумаги с погашением в 2020 году как "проблемный".

В понедельник PDVSA заявила об успехе облигационного свопа, речь шла об облигациях на сумму почти 2,8 миллиарда долларов. Срок их погашения должен был наступить в апреле и ноябре 2017 года.

Ранее PDVSA предупреждала, что в случае неудачи обмена ей будет сложно расплатиться с текущими долгами. Сумма обмененных акций составляет почти 39,5% всех облигаций, которые должны были быть оплачены в следующем году.