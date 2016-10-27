Партнер Alibaba привлек $1,4 миллиарда в рамках крупнейшего IPO этого года в США

Китайская логистическая компания ZTO Express, обслуживающая отправления Alibaba и JD.com, привлекла $1,4 млрд в ходе крупнейшего в этом году в США IPO, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

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ZTO установила цену своих акций (ADS) на уровне $19,5, а к продаже было намечено 72,1 млн бумаг. Индикативный диапазон цены размещения составлял $16,5–18,5.

IPO ZTO стало крупнейшим дебютом китайской компании в США с момента выхода на рынок Alibaba в 2014 году. Ведущие организаторы IPO — Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Торги акциями ZTO начнутся в четверг, 27 октября, передает RNS.

В 2015 году ZTO Express доставила 2,9 млрд отправлений, что на 62% больше, чем годом ранее. В I квартале 2016 года было доставлено 827,7 млн отправлений, что составляет 14% всех экспресс-отправлений в Китае.

ZTO Express завершила 2015 год с чистой прибылью в $200,4 млн и выручкой в $915,8 млн. В первом полугодии 2016 года ее чистая прибыль составила $115,1 млн, выручка — $638,8 млн.