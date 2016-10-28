Нацкомиссия по ценным бумагам намерена в 2017 году перейти на электронный документооборот

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку намерена в 2017 году полностью перейти на электронный документооборот для снижения количества ошибок и увеличения скорости работы при взаимодействии с участниками рынка, сообщил на форуме по корпоративному праву глава регулятора Тимур Хромаев.

"В ближайшее время мы планируем перейти на электронный процесс взаимодействия с рынком, чтобы у нас не было человеческого фактора. Мы считаем, что в следующем году сможем это обеспечить", - сказал он.

По словам Хромаева, обслуживание этой системы будет возможно, в частности, за счет спецфонда, в который будет поступать часть средств от предоставляемых комиссией административных услуг.

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Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам выбрала по результатам конкурсных торгов украинскую компанию "Центр компьютерных технологий "ИнфоПлюс" поставщиком услуг по внедрению системы электронного документооборота с ценой предложения 4,02 миллиона гривень, что ниже запланированной регулятором суммы на 5,2%.

При проведении конкурса комиссия учитывала три параметра: стоимость внедрения, обслуживание в течение трех лет и соответствие системы указанным заказчиком требованиям. При этом стоимость обслуживания победителем конкурса в течение трех лет системы электронного документооборота составила 1,04 миллиона гривень.