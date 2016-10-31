Конкурс по повторной приватизации ОПЗ пройдет 14 декабря

Конкурс по повторной приватизации 99,6% акций крупного химического предприятия Одесского припортового завода с начальной ценой пакета акций 5,16 миллиарда гривень (около 200 миллионов долларов) состоится 14 декабря, сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Инвесторы смогут подавать заявки на участие в аукционе до 6 декабря. Для участия в конкурсе интересанты должны будут в качестве конкурсной гарантии уплатить задаток или предоставить банковскую гарантию на сумму 258 миллионов гривень.

Согласно условиям конкурса, шаг торгов на аукционе составит 150 миллионов гривень.

Потенциальный покупатель должен будет сохранить профиль деятельности предприятия по приему и переработке химической продукции, не увольнять сотрудников в течение полугода с даты покупки завода, проводить модернизацию производства.

В конкурсе не могут участвовать, в частности, компании и физические лица, являющиеся резидентами страны-агрессора, лица, к которым применены санкции Совета национальной безопасности и обороны, юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах и странах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 миллиарда гривень (около 200 миллионов долларов).

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

Глава ФГИУ Игорь Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составить около 400 миллионов долларов.

Покупкой завода интересовались 4 инвестора из США, Омана, Турции и Египта.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.