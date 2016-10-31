Профильные ассоциации хотят, чтобы НАБУ и ГПУ проверили Нацкомиссию по ценным бумагам

Профессиональные участники фондового рынка Украины выступили с официальным обращением к Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с призывом привлечь Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро для разбирательства вокруг скандала с разглашением комиссией конфиденциальной информации.

Кроме того, они настаивают на ужесточении ответственности за разглашение конфиденциальной информации на законодательном уровне. Об этом стало известно из обращения. Под обращением подписались генеральный директор «Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса» Андрей Рыбальченко и президент ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Наталия Гуржий. Наиболее заинтересованной стороной в объективном анализе таких обвинений они считают именно НКЦБФР, пишет ДС.

«Участники рынка обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг обнародованных некоторыми интернет-СМИ обвинений руководства и сотрудников НКЦБФР в нарушении конфиденциальности информации и передачи ее представителям СМИ и народным депутатам Украины. Наверное, это первый случай появления таких обвинений за 20 лет существования регулятора. Если обвинения будут в той или иной степени подтверждены, то необходимо привлечь лиц, виновных в разглашении конфиденциальной информации, к ответственности. И, что более важно, создать условия для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем, в том числе на законодательном уровне», - говорится в обращении.

При этом отмечается, что несмотря на оперативное и публичное выражение регулятором своей позиции относительно безосновательности таких обвинений, проблема продолжает активно обсуждаться в СМИ и социальных сетях, что создает репутационные риски для регулятора и национального фондового рынка.

«Рынок возмущен сомнительными сведениями и комментариями в СМИ и социальных сетях, поскольку негативный информационный фон может не лучшим образом повлиять на восприятие Украины инвесторами, привести к существенному росту репутационных рисков для государства в целом, повредить в равной степени и регулятору, и рынку, заблокировать инвестиционные процессы», - говорится в обращении.

В документе подчеркивается, что сейчас у участников рынка нет альтернативы регулярному предоставлению регулятору широкого круга информации, значительная часть которой является конфиденциальной, поскольку такие обязательства установлены на законодательном уровне.

«Зато у регулятора альтернативы по применению такой информации существуют. Именно поэтому, на наш взгляд, было бы целесообразно урегулировать вопрос сохранения и неразглашения конфиденциальной информации на уровне внутренних процедур и на законодательном уровне. Это тем более важно, если учитывать публично анонсированные законодательные инициативы по дальнейшему расширению полномочий регулятора в части получения дополнительной информации», - подчеркивают авторы.

Речь идет об изменениях, призванных дать НКЦБФР возможности требовать предоставления информации от любого юридического или физического лица, получать доступ к банковской тайне и др.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев передавал журналистам и депутатам конфиденциальную информацию комиссии в своих интересах. Большая часть переданной информации касается ОВГЗ.