Американская General Electric покупает нефтегазового гиганта

Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric (GE) приобретет одну из крупнейших в мире нефтегазовых сервисных компаний Baker Hughes, сообщает Прайм.

Сумма сделки не сообщается. По условиям соглашения, акционеры Baker Hughes после закрытия сделки получат 17,50 доллара за акцию и 37,5%-ую долю в новой компании. GE получит 62,5% акций новой компании. Сделку планируется закрыть к середине 2017 года.

"Сделка, как ожидается, приведет к увеличению прибыли на акцию GE на 0,04 доллара в 2018 году и на 0,08 доллара к 2020 году", - сообщил председатель совета директоров и гендиректор GE Джефф Иммельт (Jeff Immelt), слова которого приводятся в релизе.

Новая объединенная компания Baker Hughes станет крупнейшим поставщиком оборудования, технологий и услуг в нефтяной и газовой промышленности. Ее комбинированная выручка, как ожидается, составит 32 миллиарда долларов. Фирма будет работать в более чем 120 странах мира. Ее штаб-квартиры расположатся в Хьюстоне, штат Техас, и Лондоне, Великобритания.

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Гендиректор GE Джефф Иммельт займет пост председателя совета директоров компании, глава GE Oil & Gas Лоренцо Симонелли (Lorenzo Simonelli) - место президента и главы объединенной фирмы. Председатель совета директоров и глава Baker Hughes Мартин Крейгхед (Martin Craighead) станет вице-председателем совета директоров объединенной компании.

Baker Hughes - третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. Среди ее услуг бурение, оценка запасов, обустройство месторождений. Компания работает более чем в 90 странах мира. Штаб-квартира находится в Хьюстоне. General Electric - глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.