Французский бизнес проявил интерес к приватизации ряда украинских госактивов - торгпред

Французский бизнес проявил интерес к приватизации целого ряда украинских государственных активов, которые правительство планирует продать.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на брифинге в Киеве по результатам французско-украинского бизнес-форума, который прошел 28 октября в Париже.

«Важно то, что есть интерес (французского бизнеса - УНИАН) к целому ряду объектов, которые сейчас заявлены к приватизации. Крайне важно то, что у нас есть успешный опыт работы французских компаний в отраслях, которые заявлены к приватизации. Франция является очень важным партнером Украины с точки зрения инвестиций», - сказала она.

По словам Микольской, глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус провел ряд двусторонних встреч с потенциальными французскими инвесторами.

«Был ряд важных встреч как в рамках форума, так и кулуарно. У Билоуса (главы Фонда госимущества - УНИАН) был ряд двухсторонних встреч вне форума с потенциальными французскими инвесторами, которые заинтересованы в приватизационном процессе», - подчеркнула торговый представитель.

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ планирует направить в бюджет 17,1 млрд грн.

Главным объектом для приватизации в этом году является Одесский припортовый завод, конкурс по приватизации 99,6% акций которого с начальной ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.) состоится 14 декабря.