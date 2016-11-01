В России для покрытия растущего дефицита бюджета расширят список активов для распродажи

Правительство России может расширить список активов, которые будут проданы в рамках новой волны приватизации в 2017-19 гг., передает ПРАЙМ.

В частности, "Роснефтегазу" могут поручить продать еще 10% акций "Роснефти" в 2017 году. Если такая сделка состоится, то доля государства в компании снизится до 40%.

В Минэкономразвития признали, что при необходимости вопрос о реализации доппакета будет рассмотрен. "Роснефть" и Минэнерго пока не комментируют эту тему.

Читайте такжеFinancial Times рассказал о попытках России выстроить свою "мощь" на слабой экономикеНа данный момент власти сосредоточены на реализации текущего объема в 19,5%, запланированного к продаже до конца 2016 года. Наиболее вероятным покупателем бумаг станет сама компания, которая затем намерена перепродать свои акции профильным инвесторам и также заработать на этой сделке.

По мнению экспертов, даже ограничив свою долю, государство вряд ли откажется от контроля за "Роснефтью". На акционеров могут быть наложены ограничения по управлению, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Однако вырученных от "Роснефти" средств не хватит, чтобы хотя бы отчасти покрыть дефицит бюджета, который за все три года планируется в размере 5,8 трлн рублей (1 доллар - 65 руб.). Поэтому власти все активнее продумывают возможность сбора недостающих средств, путем продажи и целого ряда других активов.

На данный момент проект бюджета на ближайшую трехлетку предусматривает поступление средств от приватизации только двух крупных компаний – ВТБ и "Совкомфлота".

Тем не менее, для покрытия бюджетного дефицита размер приватизации может оказаться еще большим. По данным Bloomberg, государство может пустить с молотка и доли в других крупных инфраструктурных и промышленных компаниях.