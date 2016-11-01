Нацкомиссия ввела ограничения на операции с ценными бумагами 11 эмитентов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) временно остановила внесение изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг 11 компаний, чем ограничила операции с ними.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Данная санкция была применена в отношении таких компаний: «Будинвест 4», «ЛФС Сервисес», «МТИ», «Компания Астра Лайн», «Ойл Сити», «Ост-Инвест», «Праймбудинвестгруп», «Промтехмонтаж», «Укрпостачпром», «Укрфарм-Инвест», «Финансгруп-ЭКНЕ».

«Компании неверно, с нарушением международных стандартов финансовой отчетности, оценивали и отражали в своей финансовой отчетности нематериальные активы. Это свидетельствует о раскрытии недостоверных данных», - отметили в комиссии.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам в мае ввела ограничения на операции с ценными бумагами компаний «КОД ИНВЕСТ», «АВК-Финанс» и «Силовые электронные приборы управления» в связи с размещением указанными эмитентами недостоверной информации в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР.