СМИ: Путин ищет покупателей для "Роснефти" - предложил "Лукойлу" принять участие в приватизации

Президент РФ Владимир Путин предложил «Лукойлу» принять участие в приватизации «Роснефти». Также в числе компаний, готовых к покупке пакета акций, – Sinopec, «Казмунайгаз», «Сургутнефтегаз».

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Об этом сообщают «Ведомостям» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Директива о приватизации доли 19,5% появится в ближайшие дни. На данный момент формируется список компаний, готовых участвовать в приватизации. По мнению собеседника издания, компании, скорее всего, выкупят доли по отдельности.

По информации издания, 31 октября Владимир Путин предложил главе «Лукойла» Вагиту Алекперову принять участие в приватизации «Роснефти». О том, как Алекперов отреагировал на предложение, неизвестно. В то же время участники обсуждения в правительстве отмечают, что компания не заинтересована в покупке акций.

Ранее Алекперов минимум дважды заявлял, что «Лукойл» не собирается участвовать в торгах за госпакет акций «Роснефти».

Продажа 19,5% акций «Роснефти» должна пройти до конца текущего года, государство выручит за приватизацию пакета акций около 700 млрд рублей.

В начале октября стало известно, что «Роснефть» может выкупить пакет своих акций у государства. Тогда глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что это будет возможно только в том случае, если стороннего инвестора на приватизацию «Роснефти» найти не удастся.