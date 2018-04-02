Глава Нацдепозитария: Война на востоке Украины повышает уровень риска вложений, но чем больше риск, тем выше доходность

Собрание акционеров Нацдепозитария Украины, осуществляющего учет и хранение ценных бумаг, 26 апреля 2016 года по результатам проведенного впервые в истории НДУ публичного конкурса назначило на должность руководителя депозитария литовца Миндаугаса Бакаса (с 1 июня 2016 г. и сроком на 5 лет). Предпочтение было отдано Бакасу с учетом его большого опыта работы на рынке капитала. Он являлся начальником департамента развития рынка фондовой биржи NASDAQ OMX Vilnius в 2007-2012 годах, а затем с 2012 года по 2016 год возглавлял Нацдепозитарий Литвы.

В интервью УНИАН он рассказал, почему украинский фондовый рынок никак не может достичь европейского уровня, чем привлекательна наша страна для инвесторов, несмотря на военные действия на востоке, а также о том, какие новшества следует ожидать от Нацдепозитария.

Вы являлись главой Национального депозитария Литвы. Как получилось, что заняли такую же должность в Украине?

Был международный конкурс. Я получил приглашение участвовать в нем. Конкурс был открытым, прозрачным и меня выбрали на эту должность.

Почему решили участвовать? В Литве стало неинтересно?

Я бы так не сказал. В первую очередь, Украина - интересная страна в плане финансовых рынков. Я работаю в этой сфере очень давно, и Украина всегда была темой для обсуждения среди прибалтийских и других клиентов из разных стран. Все говорили, что тут происходит что-то интересное, но сложно понять, как работать. Из-за таких сложностей фондовый рынок не поднимался на европейский уровень.

И вы решили посмотреть его изнутри...

Можно и так сказать. Отмечу, что Украина для меня была в списке привлекательных стран. Вторая причина – размеры страны и, соответственно, потенциал рынка. Когда есть перспектива больших оборотов, то интереснее работать, так как возможностей больше.

А тут большие обороты? Как-то на нашем фондовом рынке подобное не наблюдается…

Не обязательно смотреть на статистику, надо на общую картину смотреть, оценивать интерес к рынку. В Украине много компаний, которые занимаются производством. Это возможность развития рынка классических инструментов, таких как акции.

Финансовый рынок - это не только платформа для торговли, это возможность для эмитентов прийти и получить дополнительный капитал. Финансовый рынок всегда должен конкурировать с рынком банковских кредитов. Чтобы компании пользовались такой альтернативой, должна быть эффективная инфраструктура фондового рынка.

То есть, украинский фондовый рынок скорее развивается, чем стоит на месте…

Я считаю, что да. Потенциал никуда не исчез. Если смотреть на статистику, то он сокращается. И я понимаю, что есть множество причин для этого. Например, массовая постсоветская приватизация. В результате появилось много акционерных обществ, которые должны были стать активными участниками рынка, но в реалии так не случилось.

И что с этим делать?

Это уже вопрос к регулятору (к Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – УНИАН). А для нас важно, чтобы мы могли реформировать инфраструктуру для любой сложившейся на рынке ситуации - и сейчас, и в будущем.

Кроме неправильной модели приватизации в предыдущие периоды, что еще мешает развитию фондового рынка?

Самое очевидное – неэффективное правовое пространство, совокупность законов, которые регулируют фондовый рынок. А также практика, когда нормативная база спускается сверху вниз вместо того, чтобы подниматься от потребностей рынка к нормам регулирования.

Насколько военные действия на востоке Украины влияют на интерес инвесторов?

Нужно признать, что это существенно повышает уровень риска для инвестиций, о чем говорят и сами инвесторы. Но каждый инвестор, который пытается заработать на инвестициях, понимает, что чем больше риск, тем выше доходность. Парадоксально, но и этот фактор делает Украину привлекательным рынком для инвестиций. Я это слышал от иностранных партнеров и сам понимаю, исходя из своего опыта.

Какие секторы экономики наиболее интересны?

Те секторы, которые понятны, прозрачны с точки зрения нормативного регулирования, которые можно анализировать для принятия инвестиционных решений, исходя из общедоступной информации.

Перейдем к депозитарной системе – какова ее роль на фондовом рынке?

В общих чертах: депозитарная система – фундамент, на котором строится фондовый рынок. НДУ обеспечивает базовые депозитарные услуги – обслуживание эмитентов, эмиссий, учет ценных бумаг, ведение расчетов и так далее.

Депозитарная система должна быть гибкой, так как на рынке есть несколько бирж, где торгуются акции, облигации, еще будут деривативы на финансовые инструменты и другие базовые активы. Система должна быть построена таким образом, чтобы, когда появлялся новый продукт, он просто включался и работал, plug and play.

Что сейчас не так с национальной депозитарной системой?

Хочу подчеркнуть, что с учетом нынешнего состояния рынка депозитарная система все необходимые функции выполняет. Но если мы говорим о перспективах, новых инструментах, то сталкиваемся с неэффективной нормативной базой и техническими проблемами.

Как собираетесь решать проблемы?

Мы работаем над Концепцией развития депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры финансового сектора, чтобы привести систему к европейским стандартам, чтобы она была понятна иностранным инвесторам.

Что вы имеете в виду?

Большее количество видов счетов, которые может предложить депозитарная система. Например, для обеспечения учета активов на счету в ценных бумагах на уровне НДУ, но с управлением в депозитарном учреждении.

Более масштабный и перспективный проект с точки зрения привлечения иностранных инвесторов – реализация в украинском законодательстве концепции номинального держателя.

Что касается разработки нового программного обеспечения для депозитарной системы – как с этим обстоят дела?

Пока что все рассматривается. Я скептически отношусь к варианту собственной разработки. Это займет больше времени, чем адаптация готового продукта к реалиям. Надо понимать, что разработка - это только один из этапов. Само тестирование и внедрение занимает несколько лет. А риски новой системы гораздо больше и на исправление нужно много времени и средств.

Когда новая концепция может быть внедрена в Украине?

Я надеюсь, что ее мы с участниками рынка, регулятором и Нацбанком утвердим к концу первого полугодия 2017 года. К этому вопросу подключился Европейский банк реконструкции и развития, который проводит конкурс на разработку двух проектов - технического и юридического.

Что касается сроков внедрения, то такие проекты занимают годы. Думаю, что в зависимости от скорости принятия решений и финансирования самый оптимистический вариант – 2019 год.

Но это не значит, что до утверждения Концепции ничего в развитии депозитарной системы происходить не будет. Есть множество «небольших» решений, которые реализовываются уже сейчас, и они в сумме дадут новое качество депозитарных услуг.

Какие цели ставит перед собой Нацдепозитарий в плане реформирования инфраструктуры рынка?

Правление НДУ разработало стратегию, которую должен утвердить Наблюдательный совет. Она включает три пункта. Во-первых, перевод обслуживания эмиссии государственных ценных бумаг в НДУ из Национального банка к 2019 году. Для этого Нацбанк выдвинул некоторые требования, включая усовершенствование технической стороны. Думаю, что многие участники рынка ждут консолидации депозитарных функций всех ценных бумаг в НДУ.

Во-вторых, необходимо обеспечить безубыточную операционную деятельность депозитария. И, наконец, внедрение новой Концепции, которое потребует изменение нормативной базы.

За счет чего хотите выйти на прибыльную деятельность?

Есть проекты развития новых продуктов и сервисов, которые мы можем реализовать без существенных изменений в программном обеспечении, но требуются изменения в законодательство. Здесь мы рассчитываем на поддержку Нацкомиссии по ценным бумагам как акционера и, конечно, участников рынка. Также нужно улучшить корпоративное управление самого депозитария.

НДУ будет повышать тарифы на свои услуги для участников рынка, чтобы увеличить доходы?

Участники рынка высказали мнение, что тарифная сетка НДУ очень сложная - объемная и крайне детализированная. Мы будем ее оптимизировать. По некоторым позициям может быть рост, какие-то услуги могут быть включены в пакетные предложения. Но так или иначе, мы тарифы будем обсуждать с Советом участников НДУ.

И в заключение скажите, вы не разочаровались в работе на фондовом рынке Украины?

Нет, не разочаровался. Работа интересная, я ею доволен.

Уходить не собираетесь по окончанию контракта, ведь ваши планы очень растянуты во времени?

Задачи мне интересны, и я не собираюсь в ближайшем будущем отказываться от этой работы. Я бы хотел достичь результата.

Виталий Чуйко (УНИАН)