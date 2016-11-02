Кабмин снизил ставки на аренду госсобственности на 30%

Кабинет министров утвердил предложенное Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) введение в 2017-2020 годах коэффициента в размере 0,7 для действующих арендных ставок для объектов госсобственности, что означает их снижение на 30%.

Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании.

"С целью снижения финансовой нагрузки на арендаторов, увеличения привлекательности аренды госимущества, обеспечения стабильных поступлений в госбюджет от аренды предлагается ввести временный понижающий коэффициент в размере 0,7 к действующим арендным ставкам на три года", - сказал в ходе выступления на заседании Кабмина первый заместитель главы ФГИУ Дмитрий Парфененко.

По его словам, за последние три года количество договоров аренды снизилось на 2200, за последний год - на 1300. При этом он не указал количество действующих договоров аренды.

"Это результат, по нашему мнению, завышенных арендных ставок для госимущества по сравнению со ставками для объектов в негосударственном секторе экономики", - отметил Парфененко.

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При этом Фонд госимущества через год должен будет проанализировать результаты снижения арендных ставок и, в случае необходимости, изменить коэффициент.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности по итогам января-сентября 2016 года снизились на 13% - до 771 миллиона гривень с 886,4 миллионов гривень за аналогичный период 2015 года.

При этом ФГИУ за 9 месяцев перевыполнил плановое задание на этот год по перечислению поступлений от аренды госсобственности на 25,4%, или на 156 миллионов гривень.