Nokia завершила сделку по приобретению Alcatel-Lucent за €15,6 миллиарда

Об этом сообщается на сайте финской компании, передает Слон.

Как отмечается в сообщении Nokia, завершение сделки с Alcatel стало окончанием «трехлетней трансформации», которая началась с покупки доли Siemens в Nokia Siemens в 2013 году и продолжилась продажей части бизнеса, в том числе картографического.

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Как сказал глава Nokia Раджива Сури, слова которого приводятся в сообщении, Nokia и Alcatel-Lucent работают как объединенная компания с января 2016 года. В Nokia рассчитывают, что добьются ежегодной экономии издержек в размере €1,2 миллиарда в 2018 году.

О покупке Alcatel финны объявили в апреле 2015 года. Саму Nokia за $7 млрд в 2013 году купила Microsoft.

В мае 2016 года американская корпорация продала бренд Nokia и бизнес кнопочных телефонов компаниям FIH Mobile Limited («дочка» тайваньской Foxconn) и финской HMD Global. Сумма сделки составила $350 млн.

Nokia намерена вместе с HMD Global возобновить выпуск телефонов и планшетов под своим брендом.