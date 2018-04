Банковский скандал в США: Комиссия по ценным бумагам начала расследование против Wells Fargo

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против Wells Fargo & Co из-за возможных нарушений правил раскрытия информации для инвесторов, а также в связи с другими проблемами, возникшими из-за недавнего скандала вокруг банка, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Читайте такжеАмериканскую EY оштрафовали на $9,3 миллиона за близкие отношения с клиентами

SEC направила несколько запросов в Wells Fargo за последнюю неделю, после звонков сенаторов, отмечают источники.

8 сентября регуляторы (Consumer Financial Protection Bureau и Office of the Comptroller of the Currency) и прокуратура Лос-Анджелеса объявили о достижении с банком урегулирования в отношении открытия 2 млн счетов от имени клиентов без согласования с ними, напоминает RNS.

Сотрудники объяснили свои действия «нереальными» нормативами продаж. Банк согласился заплатить $190 млн и уволить более 5 000 сотрудников, чтобы урегулировать обвинения. Банк также отменил норматив продаж для своих сотрудников.

После признания, Wells Fargo потерял более $25 млрд своей рыночной стоимости и перестал быть самым дорогим банком в мире, уступив это звание JP Morgan.

К банку выдвинуты иски его бывшими сотрудниками и акционерами. Калифорния, Иллинойс и некоторые американские города (включая Сиэтл) отказались от работы с Wells Fargo по ряду направлений, в том числе от использования его услуг для продажи облигаций.

20 сентября в ходе слушаний в банковском комитете сената сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен призвала гендиректора и председателя совета банка Джона Стампфа уйти в отставку.

13 октября Wells Fargo официально объявил об отставке Стампфа.

20 октября Генеральная прокуратура Калифорнии начала расследование уголовного дела в отношении банка.