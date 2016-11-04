Fitch может понизить рейтинг крупнейшего банка Германии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинг крупнейшего банка Германии Deutsche Bank на пересмотр с прогнозом на понижение, сообщает агентство.

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«Рейтинги были помещены на пересмотр с прогнозом на понижение, так как Fitch считает, что проблемы, вызванные слабой бизнес-средой, особенно в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, усложнят увеличение выручки и капитала Deutsche Bank в 2017 году в соответствии с его стратегией до 2020 года», — говорится в сообщении агентства.

Решение по пересмотру рейтинга банка Fitch планирует вынести не позже публикации отчетности за I квартал 2017 года. Как указывает рейтинговое агентство, финансовые результаты за этот период продемонстрируют прозрачность результатов сокращения расходов банка и мер по его реструктуризации, а также способность банка поддерживать свои отделения и получать выручку наряду с такими же международными коммерческими и универсальными банками. Аналитики также считают, что к тому времени банк может решить ряд существенных судебных разбирательств, передает RNS.

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Международное рейтинговое агентство S&P в начале октября подтвердило рейтинг немецкого банка Deutsche Bank на уровне «BBB+/A-2» на фоне обвинений со стороны США в занижении оценок рисков по ценным бумагам и требований заплатить $14 млрд и сообщило о «негативном» прогнозе.

В сентябре 2016 года министерство юстиции США обвинило Deutsche Bank в занижении оценок рисков по ценным бумагам, которые были в итоге проданы американским ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac. Это привело к тому, что последние понесли значительные убытки, спровоцировав, по мнению аналитиков, начало мирового финансового кризиса во второй половине 2000-х годов. Чтобы урегулировать расследование Минюста США в отношении Deutsche Bank, кредитная организация должна выплатить штраф в размере $14 млрд.