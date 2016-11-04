Выборы президента и падение акций Facebook опустили американские биржи

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,16% — до 17930.67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,92%, до 5058.41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,44%, до 2088.66 пункта, сообщает РИА Новости.

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Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам торгов четверга снизились на 5,7% после слабого прогноза по выручке от главного финансового директора компании.

Главный финансовый директор Facebook Девид Венер заявил, что рост выручки компании от рекламы замедлится к середине 2017 года из-за ограничения ее объемов. Помимо этого Венер отметил, что компания в следующем году планирует большие объемы инвестиций в развитие дата-центров, что может привести к сильному увеличению расходов.

Во вторник стали известны результаты опроса, проведенного телекомпанией ABC и газеты Washington Post. По его данным, Дональд Трамп впервые за долгое время незначительно вырвался вперед в президентской гонке, опередив Хиллари Клинтон на один процентный пункт. Инвесторы опасаются победы Трампа, считая его непредсказуемым.

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"Рынки по прежнему сконцентрированы на итогах президентских выборов в США на следующей неделе", — сказал агентству MarketWatch рыночный аналитик TopTradr Тони Кросс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре опустился до 54,8% с сентябрьского показателя в 57,1%. Аналитики ожидали снижение индикатора в октябре до 56%. При этом индекс занятости в секторе в октябре составил 53,1% против 57,2% месяцем ранее.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 октября, выросло на 7 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 265 тысяч, тогда как аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 3 тысячи по сравнению с уровнем предыдущей недели — до 255 тысяч.