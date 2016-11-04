Китайский холдинг покупает американскую компанию-производителя "Золотого глобуса"

Крупнейшая китайская строительная компания Dalian Wanda покупает американскую компанию Dick Clark Productions, занимающуюся производством высокобюджетных телешоу, среди которых - церемония премии "Золотой глобус".

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За покупку медиакомпании основанный Ван Цзяньлинем китайский гигант рынка недвижимости выложит 1 млрд долларов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Dick Clark Productions также выпускает телеверсию конкурса красоты "Мисс Америка" и церемонию музыкальных наград Billboard Music Awards.

Ван Цзяньлинь - богатейший китайский бизнесмен. Согласно журналу Forbes, его состояние оценивается в 32 млрд долларов.

Dalian Wanda ранее приобрела вторую по величине сеть кинотеатров США - AMC, а также кинокомпанию Legendary Entertainment, участвовавшую в создании ремейка "Годзиллы" и фильме "Темный рыцарь: возрождение легенды".

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Представители китайской корпорации заявили, что приобретение Dick Clark Productions знаменует собой первый шаг в телепроизводство.

Некоторые финансовые аналитики поспешили окрестить скупку американских кино-и телекомпаний китайским бизнесом проявлением "мягкой силы", однако Ван настаивает, что его мотивация лежит исключительно в экономической, а не в политической сфере.

Согласно прогнозам экспертов киноиндустрии, уже к 2018 году прокатные сборы в КНР догонят суммарные доходы кинотеатров США и Канады. Ожидается, что в следующем десятилетии сборы китайских кинотеатров будут расти в среднем на 15% в год.