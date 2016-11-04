Украинская "дочка" российского "Банка Москвы" решила увеличить уставный капитал вдвое

«БМ Банк», владельцем которого является российский «Банк Москвы», в рамках программы докапитализации принял решение увеличить свой уставный капитал в 2,1 раза путем частного размещения простых именных акций на 1,75 млрд грн – до 3,38 млрд грн.

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Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на внеочередное собрание акционеров «БМ Банка».

Покупателями 7 млрд акций по рыночной цене 0,25 грн за 1 штуку выступят действующие акционеры банка, основным из которых является «Банк Москвы» (владеет 99,98% акций украинской «дочки»). Соответственно, после размещения ценных бумаг собственники банка не изменятся.

Согласно сообщению, дополнительный выпуск акций пройдет по упрощенной процедуре в соответствии с Законом «О мероприятиях, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков».

Банк планирует направить полученные от размещения 1,313 млрд грн на формирование резервов, а оставшиеся 437,5 млн грн – на обеспечение текущей деятельности.

Как сообщал УНИАН, «БМ Банк» получил возможность проводить операции со своими ценными бумагами после того, как 29 сентября закончился годичный срок соответствующих санкций Нацкомиссии по ценным бумагам.

Возобновление учета ценных бумаг позволило банку провести дополнительный выпуск своих акций.

«БМ Банк» работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.