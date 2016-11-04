Спрос на крупнейшее IPO в Китае в 2016 году превысил предложение в 763 раза

Шанхайский Bank of Shanghai получил в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) 10,7 миллиарда юаней (1,6 миллиарда долларов). Спрос превысил предложение в 763 раза. Об этом пишет RNS со ссылкой на материалы кредитной организации.

Инвесторы подали заявки на покупку акций Bank of Shanghai на сумму 8,2 триллиона юаней (1,23 триллиона долларов). Банк продал 600 миллионов акций на Шанхайской фондовой бирже по цене 17,77 юаня (2,7 доллара). 90% ценных бумаг приобрели розничные инвесторы.

Цена размещения в 17,77 юаня определила отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли в 8,26 (на основе показателей банка за 2015 год). В среднем этот коэффициент для финансовых компаний на Шанхайской бирже составляет 7,71.

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Выход на рынок Bank of Shanghai стал крупнейшим IPO после перехода Китая к регистрационной системе для IPO в ноябре 2015 года. Старая система была основана на получении одобрения со стороны регулятора. Регистрационная система (близкая к американскому варианту) дает рынку право решать, кто получает право на листинг и каков будет его объем.

Bank of Jiangsu привлек по итогам IPO в июле 2016 года 7,24 миллиарда юаней (1,08 миллиарда долларов). Крупнейшее IPO 2015 года на материковом Китае провел Guotai Junan Securities. Банк получил 30 миллиардов юаней (4,5 миллиарда долларов) в июне прошлого года, за несколько дней до обвала китайского рынка акций.