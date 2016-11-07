Нацкомиссия оштрафовала участников фондового рынка почти на 8 миллионов

Центральный аппарат Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с начала года оштрафовал эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг за допущенные правонарушения на общую сумму 7,95 млн грн по результатам 478 рассмотренных дел, сообщается на сайте регулятора.

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В комиссии сообщили, что по состоянию на 4 ноября участники уже уплатили 197 штрафов на общую сумму 1,04 млн грн.

Как сообщал УНИАН, центральный аппарат и региональные управления Нацкомиссии по ценным бумагам в 2015 году оштрафовали участников рынка капитала на 55,7 млн грн по результатам рассмотрения 4731 дела. Всего было уплачено 2,75 млн грн штрафов, или 5,3%.