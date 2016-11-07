Убыток аукционного дома Sotheby's вырос втрое – почти до $55 миллионов

Чистый убыток аукционного дома Sotheby's в III квартале составил $54,5 млн, что в три раза больше показателя аналогичного периода 2015 года ($17,9 млн), сообщает компания.

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Выручка Sotheby's в III квартале 2016 года упала на 34% – до $91,5 млн, передает RNS.

Основанный в 1744 году аукционный дом Sotheby's стал первым международным аукционным домом. В настоящее время аукционы проводятся в девяти аукционных залах в разных городах планеты, в их числе Нью-Йорк, Лондон, Гонконг и Париж.

Программа Sotheby's BidNow позволяет просмотреть все аукционы в прямом эфире в режиме реального времени из любой точки мира.

Sotheby's представлен сетью из 90 офисов в 40 странах. Капитализация компании составляет $1,89 млрд.