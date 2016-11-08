Крупнейшие банки США на фоне выборов готовятся к возможным потрясениям на рынках

Ключевые американские банки, включая Wells Fargo, J. P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие, готовятся к возможным резким изменениям на финансовых рынках по итогам выборов в Соединенных Штатах, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По данным агентства, руководство Morgan Stanley рекомендовало персоналу рассмотреть вопрос об использовании стоп-лосс заявок по всем необходимым позициям. Советникам из подразделения по управлению активами было указано подготовиться к разговорам с клиентами по поводу волатильности рынков из-за выборов и обратить их внимание на соответствующие исследования.

Банк J. P. Morgan в ночь на 9 ноября в момент подведения итогов выведет на работу дополнительных менеджеров в Нью-Йорке, чтобы усилить азиатскую команду трейдеров банка в случае необходимости увеличения объемов торгов на азиатских рынках для хеджирования рисков в США. В среду банк проведет несколько конференц-коллов, чтобы обсудить итоги выборов и инвестиционные последствия для клиентов, включая институциональных клиентов, менеджеров по инвестициям и клиентам из private banking, передает RNS.

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Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Bank of America после выборов также проведут конференц-коллы для своих клиентов и партнеров, а также дадут указания по консультации клиентов менеджерам по управлению активами. В Goldman Sachs также запланирована встреча руководства банка с лоббистами из Elmendorf Ryan и CGCN Group.

По мнению трейдеров, рынок акций в среду в США может качнуться на 2% и более в зависимости от исхода выборов президента США во вторник, 8 ноября. Оценка основана на состоянии компаний из индекса S&З 500. Некоторые банки и аналитики полагают, что в случае победы Дональда Трампа рынок может обрушиться существеннее и показать падение от 3 до 5%.