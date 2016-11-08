Президентская гонка в США: финансовые рынки ставят на победу Клинтон

Мировые финансовые рынки убеждены, что победу на президентских выборах в США одержит Хиллари Клинтон. Такие прогнозы помогли доллару стабилизироваться на азиатских торгах.

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Шансы на победу Клинтон увеличило заявление ФБР, которое не видит оснований для уголовного дела против Клинтон из-за использования ею частного почтового сервера, когда она была госсекретарем США.

Как показал опрос Рейтер и социологической службы Ipsos, вероятность победы представляющей демократов Клинтон над республиканцем Дональдом Трампом составляет около 90 процентов.

Директор ФБР Джеймс Коми в воскресенье выступил с заявлением в Конгрессе, сообщив, что новые данные не повлияли на выводы, сделанные бюро ранее. Летом, после длительного расследования, ФБР не нашло нарушений закона в действиях Клинтон, которая будучи госсекретарем США в администрации Барака Обамы пользовалась частным почтовым сервером, взломанного в итоге хакерами.

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Это новость вызвала ралли на рынках по всему миру. Доллар США также оправился от недавнего падения и укрепился по отношению к конкурентам. Против японской иены, считающейся валютой-убежищем, доллар стабилизировался у отметки 104,33, поднявшись с месячного минимума 102,54 иены, установленного в четверг.

Евро также стабилен к доллару и торгуется вблизи $1,1043, отступив от пятничного пика $1,1143, который стал наивысшей отметкой с 11 октября.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, утром находился около отметки 97,721, что значительно выше минимума пятницы 96,894, ставшего самой низкой отметкой с 10 октября.

Доллар также стабилизировался по отношению к мексиканскому песо до 18,58. Американская валюта потеряла ночью 2,3 процента к песо.

Австралийский доллар отдал часть завоеванных ночью позиций после роста на 0,7 процента в понедельник - максимального однодневного роста в процентном выражении с 19 октября. Он снизился к доллару США на 0,3 процента до $0,7705.