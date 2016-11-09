Мировые фондовые рынки падают из-за возможной победы Трампа
Курс доллара по отношению к евро, швейцарскому франку и фунту стерлингов также упал в пределах одного процента.
Фондовые рынки мира начали падать после объявления первых результатов подсчета голосов на выборах президента США, которые указывают на вероятную победу республиканца Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
Читайте такжеNYT сменила прогноз с 80% победы Клинтон на победу Трампа
На фьючерсных торгах индексы S& P500 и Nasdaq потеряли по 5%, Dow Jones упал на 800 пунктов (4,5%). Британский FTSE100 потерял 3,6%, японский Nikkei — 6%.
Курс доллара по отношению к евро, швейцарскому франку и фунту стерлингов также упал в пределах одного процента. При этом мексиканский песо потерял сразу 13% и пробил отметку в 20 песо за доллар впервые в истории.
Баррель нефти марки Brent потерял в цене почти доллар, упав ниже отметки 45 долларов. Инвесторы начали покупать золото, которое выросло на 4,6%.
Напомним, по последним данным Трамп опережает кандидата от демократов Хиллари Клинтон с 238 голосами выборщиков против 209. Результаты не подсчитаны в 9 штатах, для победы кандидату надо набрать 270 голосов.