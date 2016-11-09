Мировые фондовые рынки падают из-за возможной победы Трампа

Фондовые рынки мира начали падать после объявления первых результатов подсчета голосов на выборах президента США, которые указывают на вероятную победу республиканца Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

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На фьючерсных торгах индексы S& P500 и Nasdaq потеряли по 5%, Dow Jones упал на 800 пунктов (4,5%). Британский FTSE100 потерял 3,6%, японский Nikkei — 6%.

Курс доллара по отношению к евро, швейцарскому франку и фунту стерлингов также упал в пределах одного процента. При этом мексиканский песо потерял сразу 13% и пробил отметку в 20 песо за доллар впервые в истории.

Баррель нефти марки Brent потерял в цене почти доллар, упав ниже отметки 45 долларов. Инвесторы начали покупать золото, которое выросло на 4,6%.

Напомним, по последним данным Трамп опережает кандидата от демократов Хиллари Клинтон с 238 голосами выборщиков против 209. Результаты не подсчитаны в 9 штатах, для победы кандидату надо набрать 270 голосов.