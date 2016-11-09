Финансовый рынок негативно отреагировал на победу Трампа: все крупнейшие биржи упали

Глобальный финансовый рынок негативно отреагировал на победу в президентской гонке в США Дональда Трампа. Все крупнейшие биржи торгуются в красной зоне.

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В Азии крупнейшее падение зафиксировано на фондовом рынке Японии: индекс Nikkei по итогам торгов рухнул на 5,3%. Сильное падение на 2,3% также зафиксировал корейский Kospi. Китайский Shanghai Composite также зафиксировал небольшое снижение, но лишь на 0,6%, сообщает Прайм.

Негативно новость о победе Трампа встретили и американские инвесторы. Утром фьючерсы на основные биржевые индикаторы демонстрировали падение на 3,5-4,5%.

Волна распродаж докатилась и до европейского рынка акций. Биржи Парижа, Лондона и Франкфурта падают на 1,5-3,5%.

На этом фоне достаточно уверенно смотрится только российский фондовый рынок. Утром индекс ММВБ демонстрировал рост на 0,1% до 1968,5 пункта.

Среди валют развивающихся рынков в эпицентре шторма оказался мексиканский песо. Его курс начал снижаться с вечера, когда стали появляются первые новости о росте шансов Трампа на победу. К 10.00 мексиканская валюту рухнула на 12,7% до 20,7 песо за доллар. Это минимальный курс за последние 12 лет.